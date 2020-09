Viljandis algab taas kaasava eelarve tegemine

Linnapea Madis Timpsoni sõnul on kaasav eelarve Viljandis hästi kanda kinnitanud ja ta ootab tänavu vähemalt sama palju ideid kui mullu. "Kutsun üles esitama uusi põnevaid ideid, aga ka taas kandideerima neid, kelle idee varasematel aastatel toetust pole leidnud. Ka vast valminud roheline seikluslinnak huvikooli ja Kesklinna kooli vahel on näide sellest, kuidas järjekindlus on viinud sihile ja mitu aastat järjest esitatud idee on lõpuks valmis saanud," ütles linnapea.