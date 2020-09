Maakonda lisandus uus koroonasse nakatunu

Terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp tõdes, et Viljandimaa nakatunu on arvatavasti seotud Võru sünnipäevast tekkinud koldega.

Tänahommikuse seisuga on Lõuna regioonis kolm kollet: perekondlik nakatumine, kus on kuus haigestunut; Võru sünnipäev, kus on nakatunud 16 inimest ja Itaalia reisi kolle, kus on üheksa haigestunut.