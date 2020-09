Viljandi politseijaoskonna piirkonnavanema Meelis Lille sõnul on bussijaama juures oleval statsionaarsel keelumärgil lisatahvel, mis lubab territooriumile siseneda valdaja loal. See on aga klausel, mille olemasolu pole politseinikel võimalik kindlaks teha, sest iga autojuht võib väita, et tal on suuline luba. Nii algas kolmapäeval busside taga tihe liiklus.