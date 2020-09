Autoralli maailmameistrivõistlused (inglise keeles World Rally Championship, lühend WRC) olid juba mõnda aega kuulunud sellesse nimekirja, milles on kõik see, mida tahan elu jooksul kindlasti oma silmaga näha. Eriti rasvaselt olid need selles nimekirjas pärast möödunud aastat, kui Ott Tänak ja Martin Järveoja maailmameistriks krooniti. Mõni kaugel soojas paigas peetav maailmameistrivõistluste etapp on seniajani tore helesinine unistus. Ent kui üks etapp koju kätte tuuakse, pole ju variantigi – tuli minna!