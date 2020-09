Viljandi politseinikud avastasid kaks kanepikasvandust

Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass rääkis, et info kontrollimiseks ja täpsemate asjaolude selgitamiseks alustati kriminaalmenetlust. "Selle käigus kontrollisime Viljandimaal Kolga-Jaani kandis asuvat kinnistut ning läbiotsimisel leidsime umbes 20 kanepitaime. Kasvuhoones ühes tomatitega kasvanud taimed olid kuni kahe meetri kõrgused ning need kõik võeti kasvatajalt ära."

Sassi sõnul peeti kuriteos kahtlustatavana kinni 27-aastane noormees, kes tunnistas oma süüd ja kahetses tehtut. "Kuivõrd politseiuurijatel jagus kahtlusi, et kinnipeetud mehe sõpruskond võib tegelda samasuguse hobiga, jätkasid nad aktiivselt info kontrollimist ja olukorra analüüsimist, kuniks jäljed viisid neid naabermaakonda."

Mõne päeva pärast tehti läbiotsimine ka Valgamaal Laanemetsa külas ühel kinnistul ja sealt avastati kasvuhoone, kus kasvas ligemale 40 peaaegu kahemeetrist kanepitaime "Need kõik võeti ära," kõneles Sass. "Kahtlustatavatena peeti kinni kaks meest vanuses 32 ja 35 eluaastat ning nemadki kahetsevad tehtut ja on oma süü üles tunnistanud."

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri Marja-Liina Talimaa sõnul näeb karistusseadustik ebaseadusliku kanepikasvatamise eest ette rahalise karistuse või vangistuse kuni viis aastat ning juhul kui seda tehakse mitmekesi, on karistuseks ühe- kuni kümneaastane vangistus. "Käesoleval juhul on politsei alustanud menetlust karistusseadustiku paragrahvi 188 alusel ning menetluse käigus on kahtlustus esitatud kolmele isikule, kes on oma süüd ka tunnistanud."

Kriminaalmenetlus kuriteo toimepanemise asjaolude väljaselgitamiseks jätkub. Eeluurimisega tegeleb Viljandi politseijaoskond ja menetlust juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Margus Sass märkis, et käesoleva aasta kaheksa kuuga on Viljandimaal registreeritud ühtekokku 78 narkosüütegu. Eelmisel aastal oli neid samal ajavahemikul 75 ja üle-eelmisel aastal 63.

"Et narkosüüteod kuuluvad latentsete süütegude alla ja keegi politseile tavaliselt nende kohta avaldust kirjutama ei torma, on peaaegu kõik need statistilised näitajad otseselt politsei järjepideva töö vili," nentis Sass. Tema sõnul on aastast aastasse näha narkosüütegude väikest kasvu ning selle taga on suuresti politseiuurijate järjepidev töö, aga ka kogukonna tähelepanelikkus.

Margus Sass ütles sedagi, et tunneb kooliaasta algul muret noorte pärast. Ta kinnitas, et praegu hoiavad politseinikud koolide ümbruses toimuval silma peal ja on valmis vajadusel kohe sekkuma. "Meie üks prioriteetidest on tabada isikuid, kes levitavad alaealistele narkootikume. Sellise kuriteo eest näeb karistusseadustik ette kuni viieaastase vangistuse. Seadusandja on eraldi alaealistele mõeldes kriminaliseerinud ka narkootilise ja psühhotroopse aine ebaseaduslikule tarvitamisele kallutamise ning sellegi teo eest ootavad karistused on karmid."