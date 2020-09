Linnaametnikud ei kavatse jahtida kanu kimbutavat rebast

​Kõnealune noor rebane on uidanud paljudes aedades. Julge loom on jäänud silma nii aiandushuvilisele Veronika Arivale kui Musta tee aiandi peremehele Margus Londonile. Nemad teda toitnud ei ole, aga looma käitumise põhjal võib arvata, et osa viljandlastest on seda siiski teinud. Aednikele on see noor reinuvader pigem tore vaatamisväärsus, aga kanapidajad on ärevil.