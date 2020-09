Viljandi haigla andis teada, et uuring valmis kahe kuuga ning selle teinud dendroloogi Tiina Viiru andmetel on pargis hinnanguliselt 130 puuliiki. Viiru sõnul tal vedas, sest ilm oli hea ja puud näitasid ennast päris hästi. Tulemustest aga ilmnes, et pargis on 23 puud, mis võivad endast ohtu kujutada. Kõige rohkem oli neid Viiru sõnul vahtrate seas. «Kahvelharulised vahtrad on ohtlikud, sest harude vahele läheb niiskus ja nad võivad hakata mädanema. Seened seal juba on,» ütles Viir.