Holstre rand saab uue ilme

Tööd tellinud mittetulundusühingu Holstre Pereselts esindaja Loit Kivistiku sõnul sai uuendustöö ette võetud, sest rand on muutunud nii populaarseks, et inimesed ei mahtunud sinna enam ära. Holstre Pereseltsi tellitud tööde käigus puhastatakse rannaala 50 ruutmeetri ulatuses taimestikust, orgaanikast ja kividest ning lisatakse täiteks liiva. Loit Kivistiku kinnitusel on selleks olemas keskkonnaameti luba ja toetust saadi ka vallalt.