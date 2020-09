Vald loodab Paistu kalmistu kiviaia korda teha septembri jooksul

Sakalale laekunud vihje põhjal on Paistu kalmistu kiviaias mõnda aega olnud auk, mis tekkis liiklusõnnetuse tagajärjel. Lugeja saadetud teates on kirjas, et aed on katki alates 2019. aasta jõuludest ning õnnetuse järel surnuaeda kukkunud kivid vedelevad seal tänini. Samuti on kalmistul oksahunnikud. ​Selles veendusid Sakala ajakirjanik ja fotograaf, kui nad esmaspäeva ennelõunal kalmistul käisid.