Suvemängu võitja sai auhinnaks punase jalgratta

Sakala käis kümnes huvitavas Viljandimaa paigas ja koostas iga kohta küsimuse, millele vastuse saamiseks peaks sinna kohale minema. Toimetus arvestas, et nii jagub üks sihtkoht nädala peale kuni suve lõpuni, kuid keelatud polnud mõistagi ka see, kui keegi tahab ühe päeva või nädalavahetusega maratoni ette võtta.

Mängu algul ütles Sakala peatoimetaja Hans Väre, et koroonakriis on pannud paljusid reisihuvilisi nii siin- kui sealpool riigipiiri rännuplaane ümber tegema ning see tähendab paljudele turismisektoris tegutsejatele kundede nappust ja raskeid aegu. "Suvise reisimänguga tahab ka Sakala anda väikese tõuke, et inimesed kodumaal ringi sõidaksid," ütles Väre toona.