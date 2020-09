Linnavalitsus andis spaahotellile ehitusloa

Linnapea Madis Timpson sõnas pressiteate vahendusel, et linnavalitsus on sellega omalt poolt teinud kõik, et spaahotelli rajamine võiks alata. "Mul on hea meel, et kevadel koroonaviiruse tõttu korraks seiskunud projekteerimine on jõudnud nüüd nii kaugele, et saime arendajale ehitusloa anda. See on suur samm edasi," ütles linnapea ja lisas, et Aqva Hotelsi kindel soov Viljandisse spaahotelli rajada näitab, et Viljandi on investeeringute tegemiseks hea paik. "On näha, et ettevõtjad usuvad Viljandisse. Seda kinnitab nii järveäärse spaa ehitusloani jõudmine kui ka mitmel pool linnas käivad arendusprojektid."