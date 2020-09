Veidi enne loojangut kuulsin pimenevas metsatukas krabinat. Oravad kihutasid mööda männitüvesid. Üks neist pikksabadest laskus aga minu ees lehti langetavate mustikapuhmaste keskele, haaras priske sinipõskse marja käpakeste vahele ja asus seda isukalt mugima. See väike näriline võttis hilissuvest viimast ning küllap oli ta teadlik, et mustikaaega ei jagu enam kauaks ja sahvris ei taha need isuäratavad marjad hästi säilida. Tundus, et ta oli veel noor ega lasknud end minu kohalolekust kuigivõrd häirida. Küll jättis ta iga minu liigutuse peale matsutamise pooleli, et olukorda hinnata.