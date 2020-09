Irja Lutsar: õnn on see, et lapsed põevad seda haigust kergelt

Irja Lutsar, koolide avamise kohta on ajakirjanduses avaldatud erinevaid arvamusi. Näiteks Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar märkis oma augusti lõpul ilmunud arvamusloos "Ka viirus uus septembrikuus", et kaalub oma lapse paariks nädalaks koju jätmist. Kas Eestis on praegu põhjust muretseda?

Täna (intervjuu on tehtud 1. septembril – toimetus) oli esimene koolipäev. Me saame vaadata, mis on juhtunud teistes riikides. Lapsed ja õpetajad ei ole isoleeritud rühm. Kui kogukonnas on palju nakatumist, siis paratamatult nakatuvad ka nemad. Praegu on Eestis suhteliselt vähe nakatumist, meie arvud ei ole väga suured.