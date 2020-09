Maailmakoristuspäev tuleb taas

Muusik NOËP ehk Andres Kõpper leiab, et eelmisel aastal fookusse võetud suitsukonide probleem jõudis inimestele selgesti kohale. "Kõlama jäi see, et laias laastus korjasid lapsed vanemate konisid. Ja neid lausa miljon tükki," tõdeb ta. Kõpper tunnistab, et temagi eluviis pole täiuslik, kuid õppimine ja enda kasvatamine algab väikeste eesmärkide seadmisest. "Söön vähe liha, sorteerin prügi ja proovin üleüldiselt mõttetuid asju mitte tarbida ega osta. See võib tunduda naeruväärselt tühise asjana, aga on üks nendest väikestest asjadest, millele on kerge järele anda põhjendusega, et ainult see üks kord."

Kõpper tõdeb, et tal on veel pikk tee minna, et saaks ennast kuidagigi eeskujulikuks tarbijaks nimetada, kuid kusagilt tuleb pihta hakata. Noorte harimine on muusiku meelest justkui tähtsaim ülesanne, sest nemad on varsti ühiskonnas põhilised mõjutajad.

Pluuto ehk Henry Orlovi sõnul on puhas keskkond talle tähtis olnud lapsepõlvest saati. Temagi leiab, et muutus algab pisikestest sammudest, lihtsatest tegevustest nagu prügi sorteerimisest ja tarbimisharjumuste jälgimisest. "Minu esinemistel on joogikõrred keelatud. Arvan, et saaksin veelgi paremini kaasa aidata. Töötan selle kallal," lubab ta. "Nüüd on mul võimalus maailmakoristuspäevast osa saada ja kutsuda ka oma fänne kaasa lööma. Nii saame üheskoos palju tehtud ja palju meelde tuletada."

Pluuto arvab, et kui iga viimanegi inimene tema põlvkonnast saaks praegu aru, et tekitame toksilist tulevikku omaenda järeltulijatele, on suurem tõenäosus, et aastal 2030 ei jõua enam ükski suitsukoni ookeani.

Lauljatar Ariadne ehk Liina Ariadne Pedanik võttis osa läinud nädalal eelkoristusest mil tuli kodukandis 15 minutit suitsukonisid korjata. "Mind hämmastas, et leidsin selle ajaga 183 koni. Kõige rohkem kurvastasid mind konid, mis olid prügikastide ümber. See näitab, kui laisad ja mõtlematud inimesed on. Ei suudeta nii vähegi vaeva näha," avaldab ta kurbust.

Ariadne hinnangul on praegustel noortel valmidus ja potentsiaal ohjad enda kätte võtta. "Noori kaasates saame muuta käitumismustreid, mis meie heaolule kaasa aitavad. Noored on tulevik!"

Maailmakoristuspäeva puhta maailma saadikuna loodab ta olla eeskuju, inspireerida ja panna mõtlema, et meie tegudel on tagajärjed.

Maailmakoristuse eestvedaja Mart Normet avaldas heameelt, et Ariadne, NOËP ja Pluuto toetavad maailmakoristuse missiooni. "Meie mõte on algatada koolides ja peredes arutelu, mõtestades lahti raiskamiskultuur ja elurikkust hävitav maailm, millesse oleme end justkui kogemata sisse mässinud. Koristamises peitub alati rõõm ja rahulolu, toimugu see siis kodus või õues," rääkis Normet.

Tänavu on tublidele koristajate auhinnaks kaks kontserti. Õpilased ja õpetajad on kutsutud koristustama 14.–25. septembrini. Osalejatelt oodatakse ettevõtmise jäädvustamist nii pildis kui kirjas. Loosirattasse kantakse koolid-lasteaiad, mis on täitnud kõik tingimused, sealhulgas koristusanalüüsi. Täpsem info on leitav maailmakoristuspäeva kodulehelt maailmakoristus.ee/kool.

Koolikontserdil astuvad üles kõik kolm staari, lasteaias rõõmustab lapsi Ariadne.

Mullu utsitasid noori Nublu, Kristel Aaslaid ja NOËP. Ühele ettevõtmisest edukalt osa võtnud koolile loositi välja muusikute ühiskontsert. Loosiõnn naeratas 37 õpilasega Meremäe koolile Setumaal. Trio esines kooliperele 16. jaanuaril.

2019. aastal võttis ühepäevasest koristusmaratonist osa 20 miljonit inimest 180 riigist. Eesti koristajate arv kasvas tunamulluga võrreldes pea kolm korda: ettevõtmisega liitus ligemale 29 000 inimest. Ühtekokku koguti pea 333 000 liitrit prügi, sealhulgas 2200 liitrit ehk 1,1 miljon suitsukoni.