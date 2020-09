Ilusad ilmad hoiavad lambaid lossimägedes

«Lepingu järgi pidid lambad tõepoolest koju minema augusti lõpuks, aga kuna ilmad on head ja rohi haljendab, siis on nad veel linnas,» kinnitas Viljandi linnavalitsuse avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kull.

Lambad hooldavad lossimägede nõlvu neljandat hooaega. Teist aastat on need osaühingule Caballero kuuluvad villakandjad, kes elavad külmal ajal Viljandi lähedal talus. Lambad liiguvad lossimägedesse rajatud aedikutes vabalt, varju otsivad põõsaste ja puude alt. Et söödapuudust ei tuleks, on neil kaks aedikut. Kui ühes on rohi söödud, aetakse nad teise.