Ugala 100. hooajal jäi ära 100 etendust

"Etendusi on andnud Ugala aga juba 7. augustist, kui väikeses saalis esietendus suvelavastus "Katkuhaud" – Priit Pedajase lavastus Ene Mihkelsoni samanimelise romaani põhjal. See pidi algul lavale jõudma hoopis Koidu seltsimajas," rääkis Nurk. "Plaanide muudatusi ja mängukava kohandamisi tõi tänavune eriline kevad teisigi."

Uus hooaeg avatakse eeloleval laupäeval, 12. septembril. 101. hooaja avalavastusena esietendub komöödia "Võrku püütud" ja on hooaja avapidu.

Ugala avarasse fuajeesse püstitatakse selleks vaid üheks õhtuks teatraalne diskoteek, avatud on teatrikohvik ning avar rõduterrass. Iga uuslavastuse meeskonnast astub DJ-pulti oma esindaja: hooaja avalavastuse "Võrku püütud" lavastusmeeskonnast Rait Õunapuu, "Sorri, ei saa aidata" lavastust esindab Terje Pennie, kellele on see elus esimene kord DJ rollis üles astuda, suurlavastuse "Peer Gynt" meeskonnast valib muusikat Vaiko Eplik ning lavastaja-kunstnik Andres Noormets esindab uuslavastust "Valged põdrad".