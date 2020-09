Ööpäevaga lisandus veerandsada positiivset proovi

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim nakatunuid Harjumaale – 16. Võrumaale lisandus neli ning Ida-Virumaale, Jõgevamaale ja Raplamaale üks. Kahel juhul polnud positiivse proovi andnul rahvastikuregistris elukoht registreeritud.

Harjumaale ööpäevaga lisandunud 16-st ja Raplamaa ühest uuest haigusjuhust on neli seotud nakatumisega tutvusringkonnas. Ülejäänud haigusjuhtude asjaolud on täpsustamisel.

Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on viis aktiivset kollet, millest Nõmme Kalju koldega on seotud 14, Ülemiste City koldega üheksa, Courmet Coffee koldega kaheksa ning saunapeo koldega seitse nakatumist. Vene draamateatri koldega on seotud seitse haigusjuhtu. Pealinnas on 100 000 elaniku kohta 27,4 COVID-19 haigusjuhtu. Kokku on koroonaviiruse leviku tõttu terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel ligi 620 inimest.

Terviseameti ida regionaalosakonna jälgimisel on rohkem kui 580 inimest. Osakonna tegevuspiirkonnas on viis aktiivset kollet, millest suurim on 56 haigestunuga Estonia kaevanduse kolle, nakatunutest 31 on töötajad ja 25 töötajate lähikontaktsed. Võrumaa neli haigusjuhtu on seotud seltskondliku koosviibimisega, kokku on sellest tuleneva koldega seotud seitse nakatumist. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses ligi 200 inimest, kellest 17 on haigestunud.

Terviseamet paneb südamele, et kuna lähikontaktiks peetakse olukorda, kus inimesed viibivad teineteisele lähemal kui kaks meetrit ja pikema aja jooksul kui 15 minutit, siis haigena koosviibimisele minek on kindel viis oma sõpru nakatada. Sageli viibitakse tunde tihedalt koos kinnises ruumis ning räägitakse valjul häälel, see aitab viiruseosakestel aga veelgi paremini levida. Kindlasti võiksid üritustel osalejad oma telefoni paigaldada koroonaäpi HOIA, mis aitab võimalikku lähikontakti tõhusamalt tuvastada.