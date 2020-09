Võlausaldajad peavad suu puhtaks pühkima enam kui 100 000 eurost

Ettevõte kuulub Kõpu endisele vallavanemale Tõnu Kiviloole. Sakala on varem kirjutanud, et keset Kõput seisev ja Kiviloole kuulunud hoone, milles on aegade jooksul tegutsenud kauplus, kodumajutus ning ajutiselt ka vallamaja, vahetas 2018. aasta mais omanikku ja nii pole ajutisel pankrotihalduril ja võlausaldajatel ettevõttest midagi võtta. Tänavu juunis viis ettevõte ise kohtusse avalduse oma pankroti väljakuulutamiseks.

Kõpu Kõrtsitalul oli oluline roll 2017. aastal süüdimõistva otsusega lõppenud pikas kohtuprotsessis, milles Tõnu Kiviloo mõisteti süüdi mitmes korruptsiooni ja kelmustega seotud kuriteos. Mitu kuritegudega seotud rahasummat liikus just läbi selle ettevõtte.

Kohtule esitatud tõenditest selgus nüüd, et võlgnikul on kohustusi vähemalt 109 000 euro ulatuses, kuid vara kokku kõigest kaheksa eurot. Seega on võlgnik püsivalt maksejõuetu. Kohtu hinnangul ei ole võlgniku pankrotivara arvel võimalik rahuldada võlausaldajate nõudeid ja see suutmatus ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Võimalused vara tagasi võita, tagasi nõuda või muul viisil suurendada puuduvad.