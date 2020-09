Marek Tiitsi raport. Flora võttis oma, ent naiskond tegi meistrile kõvasti tuska

Kohtumine algas külalistele kohe ehmatusega, kui Katarina Põldur ja Anna-Liisa Joandi ehitasid rünnaku, mis esimesel minutil Flora kaitsjatel õnnega pooleks trahvikast joonel maha õnnestus võtta. Kiire juhtvärava said siiski rohevalged: juba seitsmendal minutil viis Katrin Loo florakad ühega ette.

Kui neli minutit hiljem Kethy Õunpuu külaliste eduseisu kahekordseks suurendas, tundus paljudele, et mäng libiseb viljandlannadel käest nagu varasemateski kohtumistes meistriga: kolmel viimasel korral on Florale kaotatud identselt koleda, 0:10 skooriga.

Siis aga algas Katrin Loo show. Mitmest järjestikusest Tuleviku kaitse- või poolkaitseliini eksimusest sai rahvuskoondislane jala valgeks ning skooris 13., 26. ja 44. minutil. Minut enne viimast väravat realiseeris ta ka kaheldava penalti, mis määrati käega mängu eest karistusalas Maria Sollile. Telekordustest nähtub, et pall tabas tegelikult Solli õlga, pealegi nii lühikeselt distantsilt, et Sollil reageerimiseks aega ei jäänud. Poolajapausile mindi seega tallinlannade 6:1 eduseisul.

Teisi Toomsalu tabamus oli talle meistriliiga hooaja kuues ning tähistas ühtlasi kurioosset tõsiasja, et Tuleviku naiskond on nüüd Florale löönud kolmandiku neile terve hooaja vältel löödud väravatest: varasema 12 mängu jooksul oli Flora vastu suutnud skoorida vaid Saku Sporting, kes lõi neile ühes mängus kaks väravat.

Tuleviku ja Suure-Jaani Unitedi ühendnaiskonnal on põhiturniiril pidada veel viimane, 14. vooru kohtumine võõrsil Nõmme Kaljuga. Meistriliiga esinelikusse meie naistel seekord asja veel ei ole, sest Pärnu Vaprust turniiritabelis enam püüda ei õnnestu. Seetõttu mängitakse hooaja teine pool Tartu Tammeka, Põlva Lootose ja Nõmme Kalju naiskonna vastu kohtadele 5.–8. Senisel hooajal on Tuleviku naised suutnud nimetatud vastaste vastu mängides vääratamist peaaegu täielikult vältida. Sestap peavad Viljandi jalgpallisõbrad nüüd pöialt, et oma teist meistriliiga-aastat käivatel naistel õnnestuks hooaeg lõpetada paremal kohal kui mullu. Eelmisel, debüüthooajal tulid Viljandi jalgpallinaised meistriliigas kuuendaks ning viienda koha saavutamist tänavu võiks kindlasti pidada rahuldust pakkuvaks kordaminekuks.