Tüli algas eelmisel aastal linnavalitsuses langetatud otsusest, et Kantrekülas rendipinnal tegutsevad huvikooli laevamudeldajad ja motoringi noored kolitakse linnale kuuluvatesse ruumidesse. Mudeliehitajatele pakuti Paalalinna kooli alumise korruse tühja ruumi, mis aga ringi juhendaja Olle Järvekülje hinnangul oma asukoha tõttu ei sobi. Nüüdseks on konflikt jõudnud niikaugele, et Järvekülg esitas koolist lahkumise avalduse ning laevamudeldajate ring on huvikooli nimekirjast kadunud ja hakkab tegutsema omal käel. Selleks on loodud mittetulundusühing Viljandi Laevamudelistide Klubi.