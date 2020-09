«Selline üldine tava on, et heal tasemel meeskonnal on iga ratta juures üks inimene ja üks kapoti all,» vastas «Rally Estonial» mehaaniku rolli täitev Viljandist pärit Reio Rada, kel on seljataga kamaluga kogemusi teisteltki maailmameistrivõistluste etappidelt. Viimati käis ta mehaanikuna Mehhiko rallil. Ja kaks nädalat tagasi oli ta ametis Lõuna-Eesti rallil.