Elamus oli tõesti võimas, artistid erakordselt meisterlikud. Millal võib olla järgmine kord, kui näha saab nii kõrgetasemelist etteastet? Kontserdilavade peaesinejaks on endiselt koroonaviirus ning nii muusikute kui korraldajate tööpõld ja sellega seoses ka sissetulek on kahanenud vaat et olematuks. Kui siinsed muusikud lubavad minna Toompeale protesteerima, siis raja taga katsetatakse juba uusi võimalusi, kuidas muutunud olukorras oleks siiski võimalik kontserte ja spordiüritusi turvaliselt korraldada.