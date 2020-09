Inimene õpib kogu elu, aga lind sureb ikka targemana

Kui Eestis inimlaps kooli läheb, on ta üldjuhul seitsmeaastane. Oma senise elu on ta elanud vanemate toel. Vanemate poputamine saadab neid ka edaspidi: kuni gümnaasiumi lõpuni ja mõne puhul, nagu öeldakse, kuni jumal annab. Me peame end ühelt poolt looduse krooniks, teisalt tõdeme, et kuigi õpime kogu elu, sureme ikka lollina. Kuidas on asjalood tarkuse kogumisega linnuriigis?