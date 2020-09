Raekojas jagati tublidele õppuritele stipendiumeid

Linnapea Madis Timpsoni sõnul väärtustab Viljandi linn stipendiumite jagamisega siinsete noorte hariduspüüdlusi. "Teie saate küll stipendiumi, aga tegelikult täname kaudselt läbi teie ka meie õpetajaid. Tänased stipendiaadid on parimatest parimad üliõpilased, kes teevad au nii Viljandi linnale kui ka siinsetele koolidele, kes nad kõrghariduse omandamiseks ette valmistasid," rääkis ta. "Oleme ikka Viljandi linna poolt proovinud oma inimesi aidata. Ega see stipendium nii suur ole, et sellega aasta otsa hakkama saaks, aga natukene on see ikka abiks."