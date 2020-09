"Puurikärbes 2020". Viljandi esimestele puurijalgpalli meistrivõistlustele oodatakse nii poisse kui tüdrukuid

"Eestis ei ole palju sääraseid linnu, kus pallimängude taristu oleks niivõrd heal tasemel nagu Viljandis," kõneles Tiits. "Niipea kui miniväljakud ehk rahvakeeli puurid püsti said, tekkis sinna aktiivne elu ja meie peas mõte, et puuride abil on väga hea taaselustada tänavajalgpalli traditsioone."

Nüüd kuulutaski klubi välja, et nelja Viljandi põhikooli, Paalalinna, Jakobsoni, Kaare ja Kesklinna kooli vahel korraldatakse puurijalgpalli meistrivõistlused.

"Ootame osalema nii poisse kui tüdrukuid kahes vanuseklassis," rääkis Tiits. "Otsustasime meistrivõistlused korraldada just koolide vahel, sest see annab ettevõtmisele juurde mõnusa rivaliteedi mõõtme: kes siis ei tahaks oma kooli esindades, et see oleks teistest linna koolidest parem? Võistlused on osalejatele mõistagi tasuta ning auhinnad paneb välja Tuleviku klubi koos oma toetajatega. Sealjuures saavad pärjatud kõik osalema tulnud võistkonnad. Samuti tunnustame mängijaid individuaalselt ausa mängu eest ja valime parimad nii poiste kui tüdrukute arvestuses."

Võisteldakse kahes vanuseklassis: 10–12 aastased (IV–VI klass) ja 13–15-aastased (VII–IX klass). Igas vanuseklassis saab kool välja panna kaks poiste võistkonda ja ühe tüdrukute võistkonna.

Meistrivõistlused toimuvad kahel päeval: ühel nädalavahetusel mängitakse Paalalinna, teisel Kesklinna kooli juures. Formaat on "kõik kõigiga" ehk mõlemal võistluspäeval mängivad kõik võistkonnad oma soo ja vanuseklassi võistkondadega omavahel läbi. Kui ühest koolist on samas vanuseklassis kaks võistkonda, siis mängivad ka need võistkonnad omavahel. Turniiri võitja ehk Viljandi parim puurijalkakool ehk Viljandi Puurikärbes 2020 selgub kahe võistluspäeva tulemuste kokkuvõttes.