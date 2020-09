«Igas kalendris on sees maakonna kultuurisündmuste kroonika ja ehk on sellest abi nendele, kes tulevikus hakkavad uurima seda, mis Viljandimaal on toimunud,» rääkis Raudla. «Arvutipilves võib kindlasti kõike hoida, aga käega katsuda ja silmaga näha on võib-olla nii mõnigi kord parem.»