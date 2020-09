Politsei pressiesindaja Indrek Hirsi sõnutsi sai häirekeskus kell 17.02 teate, et Viljandi raudteeülesõidukohal oli kokkupõrge sõiduauto ja Tallinna–Viljandi rongi vahel. "Sõiduauto sai rongilt kerge löögi, aga inimesed õnneks viga ei saanud," ütles pressiesindaja ja lisas, et sõiduautol on kahjustused esikaitseraual.