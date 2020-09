Kultuuriakadeemias saab näha noorte tantsuetendust

Tantsijate juhendaja Reelika Poroson ütles pressiteate vahendusel, et koostöömeetodil valminud lavastus pidi esietenduma juba aprillis, kuid lükkus eriolukorra tõttu edasi. "Tantsuetendus räägib noortele tähtsatest teemadest: ühiskonna normidest ja nende tabudest, massipsühhoosist ning julgusest erineda. Samas ka julgusest sarnaneda, sest rõõmu pakub ühtekuuluvustunne. Tähelepanuväärseks teeb etenduse see, et tantsijad on juhendajatele tuginedes kogu koreograafia ja ülesehituse ise valmis mõelnud," märkis Poroson.