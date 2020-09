Mulgimaa peremäng lõpetab hooaja Paistu kihelkonnas

Laupäeval saab näha, kuidas on kooliaastaks valmistunud Holstre kool koos kogukonnaga. Lisaks tegutsemisele koolis ja selle ümbruses saab tutvust teha mulgi keelega, selleks on uksed avanud Holstre magasiait. Edasi viib tee Paistu kiriku juurde, mille kukega torn paistab juba kaugele. Küsimusi küsida ning orelit ja altarit uurida saavad kõik, kuid ainult julgematel on võimalus ronida kirikutorni ja vaadata, kas Viljandi ikka paistab kätte. Vana-Vallamaja talus saab põllul järele proovida kartulikonkse, katsetada käterammu puude lõhkumisel ja proovida kahemehesaagi. Oma teadmisi saab proovile panna vanade asjade näitusel. Samuti on võimalik süüa kõht täis peedisuppi ja karaskit.