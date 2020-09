"Koolitants" laiendab haaret

"Tõenäoliselt on noored tantsukõrgkoolis esimest korda ja see aitab tulevikuks mõtteid koguda, juhul kui need tantsueriala suunas liiguvad," lausus Bergstein ning lisas, et "Koolitantsu" kõige tuntum ja suurima osalejate arvuga osa on alati olnud lühivormid festivali tantsupäevadel. "Lisaks neile on viimastel aastatel andekatel noortel tantsijatel olnud võimalik osaleda tunnustatud koreograafide käe all "Koolitantsu" Kompanii ettevõtmistes ning nüüd lisandub neile veel off-programm. Koolitantsul on koht olemas kõikidele tantsuloojatele ja noortele tantsijatele sõltumata eelistatud tantsužanrist ja -vormist. Peamine on julgus oma ideedega möllata, katsetada ja teistelegi kaasa elada."