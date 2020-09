Tänavuse kitarrifestivali programm keskendub kodumaistele kitarripärlitele

Festivali pressiteates on kirjas, et nautida saab 12 kontserti. Nende seas on näiteks Paul Neitsovi "Bohemian Rhapsody", millel saab kuulda lisaks Queenile eestlaste südametes olulisel kohal olevat Arvo Pärdi "Ukuaru valssi". Samuti saab tänavusel festivalil kuulda eelmisel aastal Tiit Pauluse nimelise noore kitarrimängija tiitliga pärjatud Johannes Laasi, kes toob oma kvintetiga kuulajateni kava, milles kohtuvad punkdžäss ja põhjamaine kõlapilt.