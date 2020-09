"Huvimässul" osalenu andis positiivse COVID-19 proovi

Linnapea sõnul on terviseamet talle teada andnud, et isiku liikumine ja kontaktsed on teada ning kontaktsete hulk ei olnud suur.

Timpson sõnas, et üritusel käinud linnavalitsuse esindajale on tehtud koroonaproov, mille tulemus oli negatiivne.

Lähiajal on nii linnas kui maakonnas mitu avalikku üritust. Linnapea ütles, et linn on lubade andmise ja korraldamisega valvas. Samas lisas ta, et elu ei tohiks siiski seisma jääda. "Oleme ettevaalikud ja suhtume olukorda täie tõsidusega."