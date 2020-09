Triinu Tints: leinaga õpitakse koos elama

Uuringutega on välja tulnud, et emadele toob lapse surm kaasa väga intensiivsed ja kauakestvad leinareaktsioonid. Lapse surmaga kaotab ema osa endast, sest laps on osa tema identiteedist. Samas ei teadvustata tihti, et leina elavad läbi ka mehed, ja seetõttu võivad mehed tunda end unustatud leinajana. Mees võib ise oma vajadused alla suruda ja seda võib teha ühiskond. Leinavate meeste tunded on sageli tähelepanuta jäetud. Lähedaste ootus on, et mees oleks tugev ja naisele toeks ning lõpetaks oma leinaprotsessi kiirelt. On justkui kirjutamata reegel, et isadelt eeldatakse tugevust, partneri toetamist ja oma tunnete varjamist, samal ajal kui emad võivad nutta ja oma tundeid välja näidata.

Lähedased ei pruugi osata leinavatele vanematele tuge pakkuda. Leinavad vanemad vajavad teadmist, et nende jaoks ollakse olemas ja neist hoolitakse. Et leinal ei ole algust ega lõppu ning muutuvad vaid selle väljendusviis ja intensiivsus, on lähedaste olemasolu ja toetus olulised ka hiljem, aasta või rohkem pärast juhtunut.

Selleks et leinaga hakkama saada, on hea teada mõningaid eneseabimeetodeid. Iga lein on unikaalne ja seepärast võib olla abiks endale sobivate toimetulekuviiside väljaselgitamine.

IGATSUST ON VÕIMALIK leevendada seda väljendades ja seetõttu on üks toimetulekumeetod kirjutamine. Veel võib abiks olla, kui saad suhelda kellegagi, kes on olnud samas olukorras. Samas olukorras olnud inimesega suhtlemine võib aidata hajutada eraldatuse ja ebanormaalsuse tunnet. Selliseid inimesi võib leida näiteks leinagruppidest. Ka mittetulundusühing Vaikuse Lapsed toetab peresid, kelle laps on surnud raseduse, sünnituse või esimeste elupäevade ajal.

Harju-Risti kirikaias asub vaikuse laste rahupaik, mis on mõeldud peredele, kelle laps on surnult sündinud või lahkunud vastsündinueas. Samuti pakub mälestuspaik tuge neile, kes leinavad katkenud raseduse tõttu kaotatud last. Leinamisel on olulised rituaalid, sest need pakuvad lohutust, loovad tähendust ja annavad võimaluse sümboolselt hüvasti jätta. Kaks korda aastas – kevadel emadepäeva ja sügisel hingedepäeva paiku – kohtuvad vaikuse laste vanemad rahupaigas, et mälestuskivi ümbrust korrastada ja üksteisega koos olla.

Kui surmast on mõni aeg möödas, võib proovida igatsust rohkem kontrollida, näiteks jätta sellele mingi konkreetse aja päevas. Vastasel korral võib igatsus halvata kogu aja ja kõik tegevused. Hea oleks püüda vähendada stressi tekitavaid olukordi ning proovida võtta esialgu üks hetk, seejärel tund ning edasi üks päev korraga. Vanem võib tunda end süüdi, kui ta leinaga edasi liigub ja eluga edasi minna tahab. Ta võib tajuda, et selline taastumine ei austa lapse mälestust ja ühiskond võib seda talle halvaks panna. Tegelikult on äärmiselt oluline endale taastumist lubada. Leina osakaalu vähenemine ei tähenda lapse mahajätmist või unustamist.