Eelmisel aastal võttis Madis Kirsman Avar Agentuuri esindajana vastu särava startija auhinna. Nüüd on tal käsil uus ettevõtmine. FOTO: Marko Saarm

Madis Kirsman on Viljandist pärit ettevõtja, kes on Sakala lugejale varasemast tuttav virtuaalreaalsusega tegeleva ettevõtte, möödunud aastal Viljandimaa ettevõtlusauhindade jagamisel säravaimaks startijaks tunnistatud Avar Agentuuri asutajana. Avar Agentuur on aga vahepeal Viljandimaalt ära kolinud ja uued juhid saanud ning Kirsman loodab üsna pea välja tulla uue ettevõtmisega.