Heiki Raudla: mille poolest erineb Isamaa EKRE-st?

Eestile on kasulik olla soliidne riik. See ei tähenda, et Isamaa oleks globaliseerumise paratamatuse pooldaja. Mulle on jäänud mulje, et Isamaa toetab Euroopa Liitu rahvusriikide liiduna, kus tehakse kasulikku koostööd suveräänsust kaotamata. Siin ei aita EKRE harrastatav praalimine, et «Meie kujundame ümber kõik need organisatsioonid» või et «Meil polegi vaja neis olla». Need on olnud sellised populistlikud üleskutsed, mis õnneks pole realiseerunud. Sellised loosungid on olnud pigem EKRE sõnumid oma valijatele.

EKRE ei pea Eestile jõukohaseks konservatiivset eelarvepoliitikat. Ta näib toetavat suurte laenude võtmist ning nende abiga suurehituste ja hiidprojektide elluviimist. Et Eesti oleks jätkusuutlik, on Isamaa kõigis koalitsioonides taotlenud kaugemale vaatavat konservatiivset eelarvepoliitikat. Kui majanduses on olnud hea aeg, on Isamaa alati toetanud tasakaalus eelarvet ja reservi loomist. Samas pole Isamaa liikmed finantsfundamentalistid, sest alati tuleb arvestada konkreetse olukorraga, eriti veel eriolukorraga.

Keele- ja hariduspoliitikas on kahe vaatlusaluse erakonna seisukohtades tähelepanuväärsed erinevused. Isamaa peab oluliseks võimalikult kiiret üleminekut ühtsele eestikeelsele haridussüsteemile. EKRE-le see prioriteet ei ole. Tema arvates võiks kakskeelsete koolide tegevus jätkuda.

On üsna selge, et praeguses koalitsioonis on Isamaal väga keeruline oma seisukohti kaitsta. Keskerakond peab silmas vene valijate huve, EKRE toetust Isamaale selles küsimuses eriti näha pole. Siiski on võimalik minna ainult eestikeelsele haridusele üle esialgu üksikutes omavalitsustes. Seetõttu toetab Isamaa jõuliselt Kohtla-Järve riigigümnaasiumi tegevust kui katseprojekti. Just eestikeelne haridus- ja kultuuripoliitika on tähtis Isamaale, kus rahvuslust käsitletakse eelkõige keele ja kultuuri kaudu.

EKRE toetab suhteliselt populistlikku rahvademokraatiat ja soovib igapäevapoliitikas kasutada palju rahvaküsitlusi. Ka toetab EKRE presidendi otsevalimist. Isamaa leiab, et Eestis, kus presidendi volitused piirnevad esindusfunktsiooniga, kõrgete riigiametnike kandidaatide esitamisega ja seaduseelnõude tagasisaatmisega parlamendile, pole see vajalik. Presidendi valimisega peab hakkama saama parlament või parlament koos valijameeste koguga.

EKRE-le meeldiks juhtida Eesti riiki rahvahääletuste kaudu. Isamaa on seisukohal, et tänapäeval, mil nii klassikaline meedia kui sotsiaalmeedia on täis tuubitud kõikvõimalikku infomüra, peab rahvaküsitluste kasutamisel olema ettevaatlik ja mõõdukas.

ISAMAA LEIAB, et sobilik on parlamentaarne demokraatia, kus toimib eri maailmavaadete konkurents ning kus vaidlustes selgub Eesti riigile ja rahvale kõige mõistlikum tegutsemisviis. See on küll aeglasem tee, kuid aitab leida ühiskonnas tasakaalu. Kui näiteks mingis küsimuses tehtaks rahvahääletus ning tulemuseks oleks 51 protsenti otsuse poolt ja 49 protsenti vastu, siis võib see meie rahvast lõhestada. Isamaale sobib rohkem evolutsiooniline kui revolutsiooniline muudatuste elluviimine.

Võidakse ju öelda, et Šveitsis tehakse palju rahvahääletusi ja midagi hullu ei juhtu. Eesti pole Šveits, ka Saksamaa ja Soome pole Šveits. Mõni võib öelda, et Soomes valib presidenti rahvas otse. Aga tuleb arvestada, et Soome presidendi funktsioonid on Eesti presidendi omadest laiemad ning on olnud aeg, kui Soomes oli presidentaalne süsteem.