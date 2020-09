Samas majas tegutseva toidukoha Legend ja peopaiga Pööning omanik Tiit Mädamürk rääkis, et hirm piirangu jõustumise pärast ei lase Pööningut tööks ette valmistada. Legendis ei moodusta alkoholimüük omaniku sõnul olulist osa ning see on rohkem toidukoht, kuid Pööning ei ole pärast kevadist koroonapuhangut täisjõuga uuesti tööle läinudki.