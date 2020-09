Koroona trügis vahele. Anguse juubelikontsert jääb ära

«Me ei suuda sõnades väljendada, kui kahju meil on, kuid oleme sunnitud tühistama Angus 10 sünnipäevakontserdi 5. septembril,» kirjutas bänd sotsiaalmeedias. «Hoolime enda ja kõigi oma sõprade tervisest ning soovime, et teie teeksite sama. Kindlasti ei jää aga sündmus tähistamata! Anname teile märku, kui selleks on saabunud õige aeg.»