Tuleviku pallurid tunnistati terveks, aga vastased nakatusid koroonasse

Viljandi jalgpallurid väljusid neid tabanud koroonakriisist tervena, kuid viiruse linnastaadionile toonud Nõmme Kalju mängijatest kolm said teisipäeva hommikul teate, et on nakatunud.Pärastlõunal teatas jalgpalliliit, et nakatunuid on koguni seitse.