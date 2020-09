Meefestival algab reedel

Laupäeval, 5. septembril on Karksi-Nuia keskväljakul ja kultuurikeskuse ümbruses sügislaat. Lastele pakuvad rõõmu Karksi-Nuia lasteaia õpetajad näomaalingute ja meisterdamisega. Raamatukogus saab vaadata nukufilmi "Meemeistrite linn".

Avatud on meeteemaline fotonurk ja meepealinna arvamuskast, kuhu oodatakse ideid ja soovitusi meepealinna arendamiseks. Pealaval esinevad väikesed Karksi-Nuia lasteaia mesilased, naisrühm Mari, Lõõtsavägilased, Viljandi nukuteater ning tähistatakse Karksi-Nuia aianduse ja mesinduse seltsi 65. aastapäeva. Keskpäeval on lustakas meeteemaline võistlus kõikide soovijate vahel.

Degusteerida saab meetoite, sügisande purgis ja vaadata lilleseadeid. Avatud on Mulgi valla kunstnike sügisnäitus ning taimetervise rändnäitus. Kultuurikeskuse suures saalis on Eesti mesinike liidu, Eesti mesindusprogrammi ja Karksi-Nuia aianduse ja mesinduse seltsi kaasabil loengud ja mesinike ümarlaud. Paralleelselt loengutega saab osaleda töötubades. 12. meefestivali meetoitude võistluse võitja Viiri Vilgats õpetab mesiste kanatiibade valmistamist, Polli aiandusuuringute keskuse spetsialist Kristine Volens tutvustab Polli aiasaadusi, osaleda saab tordimeister Urmas Jalakase praktilisel koolitusel "Maiustused meega" ning näha mesiniku demonstratsiooni. Alates kella 13 on avatud neli eriilmelist Karksi kihelkonna kodukohvikut.