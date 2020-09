Oratoorium "Kristus" etendub Viljandis pühapäeval

Teos pidi publiku ette jõudma tänavu aprillis, kuid koroonapuhang ja eriolukord sundisid kontserte sügisesse lükkama.

Kaari Sillamaa on Eesti rahvale tuntud laulukirjutaja, vähesed aga teavad, et ta on Eurovisiooni laulude kõrval kirjutanud valmis kaks oratooriumi, millest tuntum, "Kristus", nüüd ka taas esitamisele tuleb.

Oratoorium "Kristus" on kirjutatud aastal 1999 ning seda on aja jooksul esitanud kolm koosseisu. Kahjuks ei ole ühestki varasemast korrast säilinud korralikku täispikka salvestust, mistõttu võttiski autor koos projektijuht Marleen Vitsutiga ette teose taas publiku ette toomise. Sel korral esitatakse oratoorium esimest korda puhkpilliorkestriga, mille tarbeks tegi uue seade Kristo Matson. Et aga orkestri kõrval kõlaks võimsalt ka koor, on kokku kutsutud tervelt kolm kollektiivi: Eesti noorte segakoor, Kadrina segakoor ja Kaari Sillamaa muusikateatri segakoor.

Teose nimirollis on Madis Arro, ema Maarja osa täidab Kaire Vilgats, Maarja-Magdaleena rollis on Nele-Liis Vaiksoo ning Martana särab Getter Jaani. Evangelisti ehk jutustajana seovad muusikat kokku Hans Kristian Õis ja Rakvere teatri näitleja Elar Vahter. Kogu hiigelkollektiivi juhatab dirigent Raul Talmar.

Autor Kaari Sillamaale on see lugu paeluv mitmel põhjusel. "Siin leidub maiseid ja ebamaiseid tegelasi ja situatsioone, armastust, viha, kadedust, hukkamõitmist ja andeksandmist, hirmu, rõõmu ja kurbust. Seetõttu on muusikas ülistuskoorid ja hardad mõtisklused, emotsionaalsed soolo- ja ansamblilaulud, aga ka kriiskavad appikarjed. Väga põnev oli seda kirjutada."

Projektijuht Marleen Vitsut usub, et oratoorium "Kristus" pakub põnevat vaatamist nii

suurematele kui väiksematele muusikahuvilistele ning ära ei tasuks ehmuda teose piibliteemalisest sisust, sest põhirõhk on ikkagi muusikal.

Kontserte on võimalik näha 5. ja 13. septembril Tallinnas, 6. septembril Viljandis ning 12.