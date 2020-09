Olav Renno: kolm sajandijuubelit Viljandi koolielus

Et haridusseltsile käis kahe kooli pidamine üle jõu, otsustas Viljandi maakonnavalitsus 1920. aasta sügisel avada uue kooli – Viljandi Maakonna Reaalgümnaasiumi. Sinna tulid üle senise reaalgümnaasiumi õpilased ja moodustati ka gümnaasiumiharidust vormistav lõpuklass. Sellest johtubki nüüdne teine sajandijuubel: Viljandis teise eestikeelse, just noormeestele keskharidust pakkuva kooli asutamine.

Kooli direktoriks kinnitati senine haridusseltsi reaalgümnaasiumi juhataja, matemaatikuharidusega Theodor Koik, kes oli ühtlasi samas majas paikneva Viljandi Progümnaasiumi ja Viljandi Kaubanduskeskkooli direktor. 1923. aastal täpsustati kooli nime ja selleks sai Viljandi Maakonna Poeglaste Gümnaasium. Koolis oli humanitaar-, reaal- ja osal aastatel ka kommertsharu, mille lõpetas ka 30 neidu. Aasta-aastalt suurenes reaalharus õppijate osakaal. 1930-ndate keskel lisati Eestis keskkooliõpingutele üks aasta, nii et 1939. aastal maagümnaasiumis lõpetajaid polnudki. Juunis 1940 saadeti ellu viimase iseseisvusaegse, 19. lennu 24 noormeest. Direktor Koigi allkirja kandis selle kahe aastakümne kestel 751 lõputunnistust. Maagümnaasiumi esimese lennu 30 lõpetanust astus Tartu Ülikooli 27, neist diplomini jõudis 12. Enim huvi tunti keemia vastu. Diplomi sai seitsmest mehest vaid üks – Hugo Raudsepp.

Järgmise 55 aasta kestel vahetati koolil neli korda nime ja kaheksa korda direktorit. 1978. aastal määrati direktoriks ­Aavo Soopa, kes on nüüdseks sellel ametipostil olnud juba 42 aastat – see on kogu Eestis erakordne ja ilmselt seni pikim staaž koolijuhina. Naaberkooli legendaarne direktor Mihkel Varrik oli sel kohal kokku 41 aastat.