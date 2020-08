Nagu nentis Tele2 personalidirektor Sirli Seliov, on elu vaikselt internetti kolinud ja sellega on kaasa tulnud hulk riske. «Andmed on kulla hinnaga, nendega saab igasuguseid kuritegusid teha,» lausus ta. Inimene võib jääda ilma oma varast ja identiteedist. Talle on võimalik tekitada mitmesuguseid muidki ebameeldivusi ja tema mainet kahjustada. «Näiteks saadetakse Facebookist sinu nime alt midagi ebameeldivat.»