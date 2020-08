Kultuuripealinna avafoorumit antakse edasi kirjutus- ja viipekeele tõlkes

Foorumil esineva kultuurikorraldaja, rahvamuusiku ja õppejõu Piret Ausi sõnul saab kultuurisündmuste ligipääsetavust suurendada, mõeldes põhjalikumalt, kes on sellel osalevad inimesed. "Ürituste korraldajad teatavad enamasti, et oodatud on kõik, kuid kes need kõik on? Mõeldes end mis tahes külastajate rühma, näiteks lapsed või vanainimesed, näeme, et igal rühmal on oma erilised ootused või vajadused," rääkis Aus.