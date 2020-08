Valdade juhid tahavad vabadussõja ausamba taastamist rahaliselt toetada

Otsustati, et vallavalitsused teevad volikogudele ettepaneku kolme aastaga aidata raha samba tarvis kokku koguda. Selleks võiks iga vald panna kaks eurot elaniku kohta. Linnavalitsus on annetuste tarvis juba konto avanud.

Viljandi vallavanem Alar Karu, kes on ühtlasi Viljandimaa omavalitsuste liidu juht, ütles, et Viljandi vald on ideed taastada Viljandi vabadussõja ausammas tema algsel kujul algusest peale toetanud ning lubanud samba valmimist rahaliselt toetada. "Seetõttu on Viljandi linnavolikogu otsuse üle eriti hea meel. Loodetavasti toetavad ka Viljandimaa valdade volikogud seda tänuväärt algatust. Tegu on ikkagi mälestusmärgiga inimestele, kes hukkusid, luues Eesti riiki," sõnas Karu.