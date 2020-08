Päike tirib termomeetri seierid suure vaevaga küll veel paarikümne soojapügalani, kuid kõnniteedel jahedavõitu tuules tantsu vihtuvad kollased lehed reedavad, et järgmisest nädalast on kõik teisiti. Koolimajade uksed avanevad võikal käginal ja neelavad tuhanded lapsed taas endasse. Kuidas toimida, et tarkusetempli tõmme Eesti peredes asjatut meeleheidet ei külvaks?