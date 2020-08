Sadakond tundi enne kooliaasta avaaktust käis Võhma uues koolimajas vilgas värvimine ja lihvimine. Samal ajal kolisid õpetajad oma töövahendeid ja töömehed mööblit. Kogu selle möllu keskel toimetav rõõmsameelne koolijuht Kristel Vahtra oli aga kindel, et 1. septembriks on kõik valmis ja kell 12 algab uues aulas aktus.

Ehitusfirma Haart Ehitus juhatuse liige Riho Metsla tunnistas, et tööde lõpp kujuneb küll pingeliseks, kuid see on suurte ehituste puhul tavaline. Esmaspäeval tuleb ehitaja tellitud suur koristamine ning teisipäevaks on maja õpilastele valmis.