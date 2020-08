Politseinikud ja terviseametnikud kontrollivad meelelahutusasutusi

Politsei pressiesindaja Kristi Raidla saadetud pressiteates kirjutatakse, et sel reedel ja tuleval nädalavahetusel kontrollitakse Eesti erinevates piirkondades koos terviseametiga meelelahutusasutusi, et vaadata, kas nood peavad kinni kehtestatud piirangutest.

Terviseameti lääne regionaalosakonna juhi Kadri Juhkami sõnul vaadatakse, kuidas on täidetud inimeste hajutamise nõue. Juhkam ütles, et inimestel tuleks rahvarohkeid kohti endiselt vältida. "Kui on näha, et distantsi hoida pole võimalik, tasub ajaveetmiseks uus ja nakkusohutum koht valida," lausus ta.

Lääne prefekt Kaido Kõplas rääkis, et selliseid kontrollkäike on politseinikud terviseametnikega korraldanud ka varem ning selle kõige olulisem eesmärk on viiruse leviku takistamine.

"Viiruse levikut saame takistada, kui hoolime ja pingutame selle nimel ning järgime kehtestatud piiranguid. Hea meel on, et varasemad kontrollid on näidanud, et suurem osa ettevõtetest on mõistvad ning peavad seatud piirangutest kinni," sõnas Kõplas. Ta lisas, et kontrolli käigus pööratakse tähelepanu ka alaealiste öisele väljasolekule ning nende alkoholi ja narkootiliste ainete tarbimisele.