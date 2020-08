Paralleelselt muuseumiööga korraldatava muinastulede öö kohta on omavalitsuste kodulehtedelt võimalik infot leida vaid Viljandi valla kodulehelt, kuhu on märgitud kaks tuleüritust Võrtsjärve ääres.

Reedel süüdatakse muinastulede öö lõke Veldemani puhkemajas, kuhu on vähemalt 12-aastased piletiga külalised oodatud kella 20-ks. Kohapeal lubatakse pakkuda suupisteid kohalikust köögist, krutskiga ja krutskita rüüpeid ja hubast olemist Võrtsjärve kaldamändide all. Õhtu peaesineja on ansambel Pärlin.