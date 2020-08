Viljandi ja Kuressaare haigla alustasid koostööd

Viljandi haigla kommunikatsioonijuhi Ene Veiksaare edastatud pressiteates sõnas Viljandi haigla juhatuse esimees Priit Tampere, et koostöökohti teineteise täiendamiseks otsitakse nii kompetentsis kui tehnoloogias ja üheskoos soovitakse tugevamad olla võrdsetel alustel seljad kokku pannes. Koostööleping sõlmiti, et olla patsiendile lähemal ja pakkuda kvaliteetsemat abi kohapeal ning kavas on paikkondlike tervishoiu- ja sotsiaalteenuste integreerimise katseprojekti laiendamine Saaremaale ja Koduhaigla kasutuselevõtt Viljandi haigla eeskujul.

Kuressaare haigla juhatuse liikme Märt Kõlli sõnul on koostöö võtmesõna "telemeditsiin". "Vaatame, kui edukalt me saame digitaalsete kanalite kaudu suhelda. Püüame telemeditsiinis läbimurret saavutada nii psühhiaatria kui radioloogia osas ja liikusimegi juba sammukese edasi. Usume, et maakonna elanikele on ikkagi parim variant see, kui nende tervishoiuteenuste eest hoolitseb oma maakonna eriarstiabi pakkuv haigla," rääkis ta.

Et Saaremaal on ainult üks radioloog, on Kuressaare haigla huvitatud koostööst Viljandi haiglaga, kus radiolooge on neli.