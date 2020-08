Põllumajandusamet palub infot postiga tulnud, kuid tellimata seemnetest

Põllumajandusameti kommunikatsiooninõuniku Annika Kubja saadetud pressiteates on kirjas, et mitme riigi kodanikud on viimasel ajal saanud Hiinast, Singapurist, Taiwanist ja Malaisiast pakke seemnetega, mida nad ei ole tellinud ning millega pole kaasas lähteriigi taimeterviseteenistuse väljastatud dokumenti ehk fütosanitaarsertifikaati, mis peab olema kõigil Eestisse kolmandatest riikidest saabuvatel seemnetel. Samuti peavad seemned piiril läbima taimetervise kontrolli. Fütosanitaarsertifikaadiga on lubatud seemneid Eestisse importida ainult nendest riikidest, mille kontrollisüsteem on tunnistatud Euroopa Liiduga samaväärseks.